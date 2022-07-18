Названо число жертв подрыва украинских боевиков в драмтеатре Мариуполя

Самоподрыв взрывчатки украинских боевиков в здании драматического театра Мариуполя привел к гибели 14 человек. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Он подчеркнул, что к таким выводам пришли правоохранители, занимавшиеся расследованием подрыва.

Ранее следователи обнаружили доказательства вины украинских военных во взрыве в драмтеатре Мариуполя. Сейчас они находятся в распоряжении властей Донецкой Народной Республики.

Взрыв в здании произошел 16 марта. Минобороны РФ сообщили, что виновники — боевики нацбатальона «Азов»*, заминировавшие драмтеатр. Беженцы сообщали, что внутри держали в качестве заложников мирных жителей, а верхние этажи использовали в как огневые точки.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.