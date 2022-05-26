Названа уникальность добровольческого батальона «Спарта»

В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге, командиру батальона «Спарта». По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Жога получил высокое звание абсолютно обоснованно от людей, которые считают бойцов батальона своими защитниками, противостоящими регулярной армии Украины.

«Жога получил это звание самым обоснованным способом, он получил это звание от людей. Именно люди воспринимали этот батальон как защитника от ВСУ. Вооруженный конфликт в Донбассе с самого начала шел не за политику, не за территорию, не за границу, а за выживание. И этот вот добровольческий батальон спасал жизни мирных людей», — сказал Журавлев в комментарии «360».

Он отметил, что в «Спарте» не было профессиональных военных, никто не выбирал военную карьеру. Ни погибший комбат, ни нынешний командир батальона — отец Жоги — не военные люди, они просто пошли защищать свой дом.

«Эти добровольцы отбили атаки так называемой украинской армии. Так называемой, потому что ну какая там армия была в те годы. Это сейчас они до зубов вооружены. Но они отбили, спасли людей. И поэтому, конечно, есть чувство благодарности со стороны жителей ДНР, а со стороны ВСУ — страх и ненависть», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, «Спарта» уникальна тем, что, по сути, батальон представлял партизанский отряд, который разбил регулярную украинскую армию, пусть и бестолковую, но регулярную, с тяжелым вооружением, с танками, с самолетами.

«Если бы в Минске не подписали договор и не вернули Украине часть территории, то единство Донецкой Народной Республики в границах Донецкой области было бы достигнуто уже тогда. И главное — не обстреливали бы Донецк и люди живы бы остались. Поэтому для жителей ДНР они действительно защитники. Те, кто пришел, когда стреляли, и сделал так, чтобы стрелять перестали», — заключил Журавлев.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным Воха погиб в Волновахе 5 марта. На следующий день президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России с формулировкой «за героизм и мужество». Он стал первым военнослужащим ДНР, которого удостоили этого звания. Теперь «Спартой» командует его отец — Артем Жога.