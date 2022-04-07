Нужен трибунал, чтобы украинцы могли говорить свободно, а не по указке

Президент РФ Владимир Путин решил начать проведение спецоперации на Украине и таким образом сорвал масштабное наступление ВСУ на республики Донбасса. Однако Запад на этом не остановится и продолжит распространять русофобию и организовывать новые фейковые новости. Об этом «360» рассказал отец Героя России, погибшего комбата «Спарты» Артем Жога.

Долгожданный мир

11-го марта наконец-то зачистили и полностью освободили Волноваху. Начала налаживаться жизнь. Я недавно ездил туда. Там работают коммунальные службы, МЧС, начали открывать медицинские пункты для оказания помощи гражданам, которые пострадали, ведутся восстановительные работы. Даже улицы подметаются, меня это очень удивило.

Вернуть людям свободу

Мы продолжаем выполнять поставленные задачи по освобождению нашей земли от нацистских особей, которые захватили ее и терроризируют мирное население.

Да, я поклялся продолжать дело, удержать батальон, выполнять все задачи. Конечной точкой должна быть наша безоговорочная победа, большой процесс трибунала над преступниками, военными, националистами, которые проводили политику уничтожения русскоговорящего населения. Которые проводили русофобскую политику. Понятно, что предмет всех этих действий — кукловоды, которые находятся далеко за океаном. Конечно, чтобы глобально все это зло победить, нужно минимум освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик, и, соответственно, очистить Украину от националистического режима. Дать людям свободу слова, свободу дышать, выражать мысли и думать так, как им удобно, а не как говорят, о чем думать и кого прославлять.

Заняться созиданием

Понятно, что военную карьеру я продолжать не буду. Когда уже установится мир, мой опыт и опыт многих ребят, которые со мной несут эту трудную службу, уже не пригодится. Мы воспитали и выучили поколение, которое будет способно передавать опыт дальше. Мы будем заниматься какими-то мирными делами. Например, строительством, созиданием чего-то. Нужно будет восстанавливать экономику, заводы, нормальную человеческую жизнь. Буду заниматься какой-то мирной профессией. Пока еще не готов сказать, что именно буду делать, наметки есть. Но нельзя заранее говорить, чтобы что-то не испортило планы.

Русский солдат такого не позволит

Сейчас весь мир почему-то встрепенулся. Я видел репортажи западных СМИ. Не знаю, откуда они взяли такое количество журналистов на такой маленький участок. Да, это фейк самый натуральный. Потому что любой человек, чей родственник или близкий когда-то умирал, знает, что имеет такие свойства — не сгибаются руки и ноги. По их словам, прошло четыре или пять дней. И когда перетаскивали трупы гражданского населения, руки висели, ноги висели.

Все это фейк. Русский солдат никогда себе не позволит того, что ему приписывают западные СМИ. Это провокация. Такая же была в Сирии с химической атакой, эти белые каски. Это будет не первая и не последняя провокация со стороны западных СМИ и украинских националистических подразделений.

Запад на этом не остановится

По всем разведданным, по всей информации большое наступление ВСУ и националистических батальонов для зачистки территорий ЛНР и ДНР предполагалось в дни от 24 февраля до первых чисел марта. Были даже вскрыты карты с их маршрутами, чтобы отрезать республики от сообщения с Россией. Были подтянуты большие резервы как артиллерийских подразделений, так и пехотных и танковых. Был большой подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Это было своевременное решение Владимира Путина о том, чтобы начать эту операцию. Пострадало бы очень много мирного гражданского населения, которое проживает в густонаселенных кварталах Донецка и Луганска. Почувствовал я воодушевление, что мы шли к этому восемь лет, и наконец-то пойдет какое-то движение. Мы будем освобождать наши земли, уничтожать противников, наконец-то воцарится долгожданный мир. Надеюсь, что это случится, потому что Запад не остановится на этом. Он будет искать другие варианты, места, где они снова смогут взрастить русофобское настроение для того, чтобы навредить России.