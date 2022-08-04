Число жертв при обстреле центра Донецка увеличилось до шести

Число жертв, погибших в Донецке из-за обстрела со стороны украинских нацистов днем 4 августа, увеличилось до шести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

Еще семь человек получили различные раны.

«ВСУ обстреляли центр города тяжелой артиллерией. Есть погибшие среди мирного населения, в том числе те, кто пришел проститься с Ольгой Качурой. В очередной раз город под обстрелом, это большая беда», — заявил он.

Кулемзин охарактеризовал атаку нацистов как акт зверства и терроризма.

«Это целенаправленный обстрел, предметный. Это акт вандализма со стороны украинских властей, совершенный во время похоронной процессии», — добавил мэр Донецка.

Нацисты ударили по центру Донецка из тяжелого вооружения днем 4 августа, сорвав траурное прощание с бывшим командиром реактивной артиллерийской дивизии Донецкой Народной Республики Ольгой Качурой, о смерти которой стало известно накануне, писало ИА Nation-News. Позднее церемонию перенесли на другой день.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинские военные непричастны к атаке на Донецк.