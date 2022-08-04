Фейк: удар по центру Донецка нанесли войска России или республик Донбасса

СМИ и Telegram-каналы Украины заявили о непричастности ВСУ к удару по центру Донецка во время церемонии прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой с позывным Корса. Журналисты сослались на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который назвал удар, в котором погибли шесть мирных жителей, демонстративным. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему удар по собравшимся на траурную церемонию интересовал ВСУ.

Фейк

Аргументы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка опубликовал Telegram-канал «Украина Сейчас». В своем заявлении бывший политтехнолог и журналист объяснил, что главной целью ВСУ на территориях Донецкой и Луганской республик являются склады с топливом, боеприпасами и оперативно-тактические штабы.

По его словам, нанесение удара по гражданским объектам не входит в интересы украинских военных. Сам запуск снаряда он назвал демонстративным.

Правда

Ракетный удар по центральной части Донецка нанесли в момент церемонии прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой. На траурной церемонии присутствовали представители руководства Донецкой Народной Республики, а также представители Народной милиции.

Снаряды повредили здание театра оперы и балета, где проходила церемония, а также попали в гостиницу «Донбасс Палас», которая находилась рядом. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что основной целью обстрела стало покушение на на жизнь руководства республики и нанесение максимального урона гражданскому населению.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.