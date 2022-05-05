Еще 200 мирных жителей могут находиться в подземных помещениях «Азовстали»

Более 200 мирных жителей могут находиться в подземных помещениях «Азовстали». Об этом сообщил РИА «Новости» неназванный представитель штаба операции по освобождению предприятия.

По словам собеседника агентства, несмотря на успех реализованной 1 мая при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша инициативы по эвакуации с территории «Азовстали» более сотни мирных граждан, ситуация там продолжает оставаться тяжелой.

«Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия <...> могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что то с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей. Военнослужащие РФ и ДНР обеспечили гуманитарный коридор и режим тишины для безопасного выхода людей. Граждан доставили в населенный пункт Безыменное и предоставили ночлег и питание. Нуждавшимся также оказали медицинскую помощь.

Граждан, пожелавших выехать в районы, подконтрольные Украине, передали представителям МККК и ООН.