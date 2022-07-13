Украинские националисты придумали новый вид диверсий. Они начали с вертолетов поджигать поля пшеницы на границе с Херсонской областью, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — сказал он.

По его словам, чиновники не волнуются о посевах для своих же граждан, так как сами живут на гранты коллективного Запада. Как быть простым людям, неизвестно.

Аграрии Херсонской области приступили к посевной кампании, несмотря на проблемы из-за действий ВСУ. В урожайные годы в Херсонской области собирали до трех миллионов тонн зерна.