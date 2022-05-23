В Херсонской области продолжают пытаться проводить сельскохозяйственные работы, несмотря на тяжелое положение в отрасли. О возвращении работников рассказал РИА «Новости» один из фермеров.

«Тяжело, но люди возвращаются. Механизаторы повозвращались, просятся работать, платить им пока нечем, но мы надеемся, что будет какая-то реализация, хозяйство будет жить. Работают. Будет возможность расширять, брать в аренду земли, понимаете, земля должна работать и давать прибыль. Если не будем работать, будет во всем мире голод», — поделился собеседник агентства.

В Запорожской области фермеры пожаловались, что обычно в это время посевная кампания уже завершается, но в этом году они не смогли провести ее из-за отсутствия техники. По их словам, оборудование им приходилось отдавать ВСУ.

После того как регион перешел под контроль ВС РФ, ситуация изменилась, фермерам вернули оборудование, благодаря чему они успеют теперь засеять поля хотя бы частично.