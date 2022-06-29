На складах в Херсонской области не осталось семян для следующей посевной. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации (ВГА) области Игорь Григорьев.

Нехватку семян намерены компенсировать поставками из России.

Также Григорьев заявил, что Украина лишилась до 16% посевных территорий. Это произошло в ходе спецоперации. При этом власти Украины и вовсе заявили, что потеряли до 25% посевных земель. Данное заявление Григорьева процитировал RT. Он отметил, что такая потеря является существенной для экономики любого государства.

Григорьев отметил, что в лучшие годы в Херсонской области собирали до трех миллионов тонн зерна, а по всей Украине — 60–70 миллионов тонн. Таким образом, регион приносил примерно 5% от общего объема. Чуть больше — 6–7% — собирали в Запорожской области. На долю ЛДНР приходилось порядка 3–4% от годового сбора зерна по всей Украине.