Спецоперация 18 октября 2022, 22:09 НАТО потребовал от киевского режима наступления на Херсонском направлении — Суровикин Генерал армии Суровикин: НАТО требует от ВСУ наступления на Херсонском направлении Pixabay.com

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Руководство Североатлантического альянса требует от киевского режима наступательных действий на Херсонском направлении, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — заявил Суровикин.

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Генерал отметил, что ВСУ стягивают на передовую все имеющиеся резервы, ситуация в районе СВО «довольно напряженная». Киевский режим стремится прорвать оборону, отметил Суровикин.

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Генерал заявил, что Вооруженные силы России будут действовать осознанно и своевременно в рамках СВО. При этом он не исключил, что придется принимать непростые решения. Российская сторона будет стараться минимизировать потери среди личного состава и мирного населения, подчеркнул Суровикин.