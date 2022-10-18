Суровикин охарактеризовал дальнейшие действия России в ходе спецоперации | 360°

Важное 18 октября 2022, 21:27 Суровикин охарактеризовал дальнейшие действия России в ходе спецоперации Генерал Суровикин заявил, что ВС РФ будут действовать осознанно в рамках СВО источник фото: РИА «Новости»

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Российские военные в рамках спецоперации будут действовать осознанно. Такое заявление во время интервью сделал командующий объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

Военнослужащие ВС РФ, которые принимают участие в спецоперации, будут действовать осознанно и своевременно. При этом не исключено, что им придется принимать довольно-таки непростые решения, отметил Суровикин.

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«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», — заявил он.

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При этом ВС РФ, по его словам, будут руководствоваться принципом по максимальному сохранению жизней мирных граждан и собственных солдат.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ стягивают все имеющиеся у них резервы на передовую. При этом ситуация, которая сейчас разворачивается в зоне спецоперации, как заявлял Суровикин, является крайне напряженной.