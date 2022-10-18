Важное 18 октября 2022, 20:33 ВСУ начали стягивать на передовую все имеющиеся резервы — Суровикин Генерал Суровикин заявил, что ВСУ стягивают на передовую все имеющиеся резервы

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Украинские военные стягивают все резервы на передовую. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин, сообщил ТАСС.

Он отметил, что ситуация в зоне проведения спецоперации является довольно напряженной.

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«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону», — заявил Суровикин.

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По словам генерала, делается это в основном силами теробороны. То есть солдатами, не прошедшими полный курс подготовки.

Этим командование украинских войск обрекает их на уничтожение, заявил Суровикин. По его мнению, такие отряды обычно имеют не очень высокий моральный дух.

«Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя», — добавил он.