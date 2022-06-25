Жители населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике обвинили ВСУ в обстрелах мирных жителей и признались, что ждут победы российских войск. Об этом они рассказали французскому телеканалу France 2.

«Это украинская армия нас обстреливает, это она убивает наших детей», — сообщили местные жители.

Также они признались, что ждут победы российских войск.

«Хотим увидеть, как они установят свою власть. Мы хотим объединиться с россиянами! Это они наши друзья, а не немцы или Европа», — добавили местные жители.

Накануне МВД ЛНР сообщило, что под Лисичанском сдались в плен около 600 украинских боевиков.

Если союзным войскам удастся взять группировку ВСУ в окружение, то в котле окажутся около 4,5 тысячи националистов.