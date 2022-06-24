Около 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском

Под Лисичанском около 600 украинских боевиков сдались в плен союзным силам. Об этом сообщило МВД ЛНР. Среди сдавшихся есть раненые.

«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину (поселок в 17 километрах от Лисичанска — прим. ред.) в Лисичанск. Погибших в разы больше», — сказал корреспонденту ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Собеседник агентства также предполагал уже, что к вечеру пятницы, 24 июня, части Народной милиции ЛНР и ВС РФ могут с западного направления «закрыть крышку» котла вокруг Лисичанска. По его словам, порядка 4,5 тысячи бойцов ВСУ окажутся в котле под Лисичанском.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сделало срочное заявление, в котором сообщило о прорыве обороны украинских войск около Лисичанска. Представитель российского ведомства Игорь Конашенков отметил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» за пять дней освободили 11 населенных пунктов.