Соединения и воинские части группировки войск «Центр» прорвали оборону украинских войск около Лисичанска. После разгрома противника российская армия блокировала город с юга. Об этом говорится в срочном заявлении представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Он добавил, что войска «Центра» под командованием генерал-полковника Александра Лапина за пять дней освободили 11 населенных пунктов. Среди наиболее крупных: Лоскутовка, Мирная Долина и Устиновка.

Южная группировка войск завершила разгром попавшей в Горский котел группировки украинских боевиков.

Российские войска и подразделения вместе с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики освободили города Горское и Золотое.

О взятии в кольцо нескольких группировок ВСУ и боевиков украинских националистических движений в Горском котле Конашенков сообщил накануне. Он подчеркнул, что там находились до двух тысяч человек, из которых 41 добровольно сложил оружие.

По словам пленных, окруженная группировка полностью истощена и командование уже никто не слушает. Российские войска полностью отрезали Горский котел от поступления оружия, боеприпасов и топлива.