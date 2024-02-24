24 февраля 2024, 18:56
Украинские СМИ заявили о выводе ВСУ из поселка Ласточкино
«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из поселка Ласточкино рядом с Авдеевкой
Вооруженные силы Украины вышли из поселка Ласточкино, расположенного недалеко от Авдеевки. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Под угрозой оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения, поэтому было принято решение об отходе», — передали авторы материала.
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В СМИ уточнили, что официально украинская армия отход не подтверждала. При этом поступала информация о том, что российские войска продвигаются и по другим направлениям к западу и северу от Авдеевки и ВСУ не удается их остановить.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее сообщал, что украинские боевики покинули некоторые позиции под Авдеевкой. Военным пришлось отступить из-за огня российской артиллерии и планирующих бомб.
Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев доложил, что российские бойцы при освобождении Авдеевки смогли отбросить противника с позиций больше чем на 10 километров.
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