Спецоперация 18 февраля 2024, 20:18 ВСУ оставили соседнее с Авдеевкой село «Военная хроника»: ВСУ ушли из соседнего с Авдеевкой села Ласточкино

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Украинские боевики оставили село Ласточкино, которое находится недалеко от уже освобожденной ВС России Авдеевки. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«После отступления из Авдеевки ВСУ продолжают откатываться на четыре километра западнее и оставили соседнее село Ласточкино», — указали в публикации.

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Авторы сообщения допустили, что остатки спасшегося из Авдеевки гарнизона решили отойти к Орловке. Шансы ВСУ быстро окопаться в этом районе, получить снабжение и оказать российским войскам сопротивление они оценили как невысокие.

По предположению канала, отступление украинских военных по направлению Бердычи — Петровское — Семеновка в итоге приведет к сложностям, схожим с предшествующими для ВСУ событиями перед сдачей Авдеевки.

Официально в Минобороны пока не комментировали ситуацию в районе Ласточкино.