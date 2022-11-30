30 ноября 2022, 14:23
Населенные пункты Белогоровка и Перше Травня освободили от ВСУ
Минобороны России: при наступлении в ДНР освободили Белогоровку и Перше Травня
Российские войска пошли в наступление на Донецком направлении и освободили два очередных населенных пункта — поселок Белогоровка и село Перше Травня. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Во время штурма погибли до 50 бойцов Вооруженных сил Украины, уничтожили шесть автомобилей, четыре бронемашины и три самоходные артиллерийские установки.
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На Купянском направлении российские военные не позволили ВСУ напасть в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики, на Краснолиманском — нанесли поражение вблизи Площанки, Червонопоповки и Житловки. На Южно-Донецком направлении военные отбили контратаки украинских подразделений у населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка.
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Ранее о взятии Перше Травня и Андреевки рассказали в штабе теробороны ДНР. Российские войска также взяли под контроль поселок Курдюмовка и, по словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, скоро освободят Угледар.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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