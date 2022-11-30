Важное 30 ноября 2022, 14:23 Населенные пункты Белогоровка и Перше Травня освободили от ВСУ Минобороны России: при наступлении в ДНР освободили Белогоровку и Перше Травня РИА «Новости»

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Российские войска пошли в наступление на Донецком направлении и освободили два очередных населенных пункта — поселок Белогоровка и село Перше Травня. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Во время штурма погибли до 50 бойцов Вооруженных сил Украины, уничтожили шесть автомобилей, четыре бронемашины и три самоходные артиллерийские установки.

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На Купянском направлении российские военные не позволили ВСУ напасть в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики, на Краснолиманском — нанесли поражение вблизи Площанки, Червонопоповки и Житловки. На Южно-Донецком направлении военные отбили контратаки украинских подразделений у населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка.

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Ранее о взятии Перше Травня и Андреевки рассказали в штабе теробороны ДНР. Российские войска также взяли под контроль поселок Курдюмовка и, по словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, скоро освободят Угледар.