Важное 29 ноября 2022, 11:46 Угледар скоро освободят от ВСУ — Пушилин Врио главы ДНР Пушили объявил, что союзные войска скоро освободят Угледар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несмотря на попытки украинских подразделений пойти в наступление, союзные войска близки к освобождению Угледара. Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

«Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — сказал он.

Реклама

Глава назвал важным Угледарское направление и рассказал о попытках Вооруженных сил Украины пойти в контрнаступление в сторону Павловки. Денис Пушили сказал, что они болезненно восприняли потерю этого населенного пункта.

Реклама

Российские военные вернули контроль над Павловкой в конце октября. Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали о штурме этого села в непростых погодных условиях — танки буквально увязли в грязи после проливных дождей. По их словам, за украинскими бойцами с севера следили заградотряды, однако это не помогло, они бежали к Угледару.