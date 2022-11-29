29 ноября 2022, 11:46
Угледар скоро освободят от ВСУ — Пушилин
Врио главы ДНР Пушили объявил, что союзные войска скоро освободят Угледар
Несмотря на попытки украинских подразделений пойти в наступление, союзные войска близки к освобождению Угледара. Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.
«Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — сказал он.
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Глава назвал важным Угледарское направление и рассказал о попытках Вооруженных сил Украины пойти в контрнаступление в сторону Павловки. Денис Пушили сказал, что они болезненно восприняли потерю этого населенного пункта.
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Российские военные вернули контроль над Павловкой в конце октября. Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали о штурме этого села в непростых погодных условиях — танки буквально увязли в грязи после проливных дождей. По их словам, за украинскими бойцами с севера следили заградотряды, однако это не помогло, они бежали к Угледару.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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