Важное 29 ноября 2022, 11:36 Власти ДНР сообщили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка Штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении Андреевки и Перше Травня РИА «Новости»

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Населенные пункты Перше Травня и Андреевка освободили от националистов. Об этом заявили представители штаба территориальной обороны ДНР в своем Telegram.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», — сказано в сообщении.

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Врио главы республики Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что в скором времени удастся освободить Угледар.

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Ранее 29 ноября Народная милиции ДНР сообщила, что за прошедшие сутки ВСУ в боях с ВС России и силами республики потеряли более 60 бойцов. При этом националисты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной республики, добавили в ведомстве. Речь идет о жилых кварталах и невоенных объектах. В результате атак один мирный житель погиб.