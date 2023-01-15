Спецоперация 15 января 2023, 19:04 Российские военные обнаружили спрятавшихся украинских боевиков в Соледаре Военные России нашли остатки украинских боевиков при зачистке Соледара Публичное достояние

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Скрывшихся в технических помещениях украинских боевиков нашли российские военные при зачистке Соледара. Об этом ТАСС сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

«Соледар взят. Вроде все [военнослужащие ВСУ] сдались, все под контролем, но когда идет проверка всех помещений, технических помещений — еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных», — рассказал Новиков.

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По его словам, украинские боевики находились на чердаках, промышленных помещениях. Однако Новиков подчеркнул, что речь идет о единичных случаях. При этом он затруднился ответить, сколько солдат ВСУ добровольно сдались в плен.

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После освобождения Соледара президент России Владимир Путин отметил положительную динамику развития спецоперации. Он заявил, что все идет согласно плану Минобороны и Генштаба.

Российский лидер выразил надежду, что союзные силы не остановятся на достигнутом и еще не раз порадуют успехами в борьбе с противником.