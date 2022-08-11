Начавшуюся после удара ВСУ по пивзаводу Донецка утечку аммиака остановили

В Донецке спасателям удалось прекратить утечку аммиака на пивоваренном заводе, сообщило МЧС ДНР в своем Telegram-канале. Она произошла из-за обстрела ВСУ.

В республиканском ведомстве уточнили, что для ликвидации аварии привлекли 13 единиц техники и 51 человека личного состава. Работами руководил министр МЧС ДНР.

«На данный момент сотрудники МЧС ДНР ликвидируют возгорание на складе готовой продукции», — сказано в публикации.

На территории предприятия загорелись пластиковая тара и поддоны. Огонь распространился на площадь в 600 квадратных метров.

Украина обстреляла пивзавод Донецка вечером 10 августа. На момент удара на предприятии находились 32 человек. По предварительным данным, один из них погиб, еще двое пострадали.

Жителям Калининского района города МЧС разослало предупреждение, посоветовав при выходе на улицу использовать ватно-марлевые повязки.

Представительство ДНР в СЦКК отметило, что ВСУ атаковали Донецк 152-миллиметровыми снарядами. По предварительным данным, удары по заводу украинские военные наносили намеренно.