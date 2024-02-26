Спецоперация 26 февраля 2024, 08:25 Начальник Генштаба наградил отличившихся военных в зоне СВО Минобороны: Герасимов наградил отличившихся военнослужащих 58-й армии в зоне СВО

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Герасимов прибыл на командный пункт и заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии о ситуации в зоне СВО и дальнейших действиях воинского объединения.

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Также начальник Генштаба вручил ордена Мужества, медали «За храбрость» и «За отвагу» наиболее отличившимся военнослужащим. Он поблагодарил их за мужество и героизм в ходе боевых действий.

В субботу, 24 февраля, глава группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил российских военных, которые отличились при освобождении от националистов города Авдеевки в ДНР.

Также ранее глава Минобороны Сергей Шойгу вручил «Золотые Звезды» Героя России отличившимся участникам СВО.