26 февраля 2024, 08:25
Начальник Генштаба наградил отличившихся военных в зоне СВО
Минобороны: Герасимов наградил отличившихся военнослужащих 58-й армии в зоне СВО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Герасимов прибыл на командный пункт и заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии о ситуации в зоне СВО и дальнейших действиях воинского объединения.
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Также начальник Генштаба вручил ордена Мужества, медали «За храбрость» и «За отвагу» наиболее отличившимся военнослужащим. Он поблагодарил их за мужество и героизм в ходе боевых действий.
В субботу, 24 февраля, глава группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил российских военных, которые отличились при освобождении от националистов города Авдеевки в ДНР.
Также ранее глава Минобороны Сергей Шойгу вручил «Золотые Звезды» Героя России отличившимся участникам СВО.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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