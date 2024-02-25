Спецоперация 25 февраля 2024, 10:16 Начальник штаба группировки «Центр» наградил отличившихся при освобождении Авдеевки Начальник штаба группировки «Центр» Лямин наградил военных за взятие Авдеевки Пресс-служба Минобороны

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Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил военнослужащих, которые отличились при освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Бойцам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевские кресты. Лямин пожелал участникам спецоперации терпения, успехов и здоровья.

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Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Западные СМИ признали это подтверждением окончательного поражения Украины. Битва имела очень важное стратегическое значение. Армия России отбросила украинских боевиков с позиций минимум на 10 километров. Российские войска создали невыносимые условия для ВСУ, и бойцы были вынуждены бежать.

Ранее освободивших Авдеевку представителей группировки «Центр» наградил орденами и медалями первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. А министр обороны Сергей Шойгу вручил отличившимся участникам СВО «Золотые Звезды» Героя России.