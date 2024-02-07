Спецоперация 07 февраля 2024, 11:21 Началась операция по освобождению Красного Лимана Военкор Коц: ВС России начали операцию по возвращению Красного Лимана РИА «Новости»

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Российские подразделения в зоне проведения спецоперации сосредоточились на выходе к Купянску для создания приграничной санитарной зоны и возвращении контроля над городом Красный Лиман. Они перебросили значительные силы в ЛНР и к Харьковской области, заявил Ura.ru военный корреспондент Андрей Коц.

Журналист отнес населенные пункты Терны, Ямполь и Торское к южному участку самого северного направления спецоперации. По его словам, российские войска устроили наступление на Купянск, чтобы взять позиции на реке Оскол, и атаковали по линии Ямполь — Торское — Терны ради выхода к Красному Лиману.

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«У нас задействованы серьезные силы. Взятие линии Терны — Ямполь — Торское позволит нам выйти на Красный Лиман, который мы потеряли осенью 2022 года. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область», — сказал он.

Андрей Коц заявил, что наступление на Харьковско-Луганском направлении позволит защитить приграничные районы России от обстрелов и создать санитарную зону. Для этого, по его словам, нужно выйти на Купянск и отодвинуть украинскую артиллерию.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать санитарную зону. RT сообщил, что он поручил укрепить границу с Украиной.