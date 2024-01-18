Спецоперация 18 января 2024, 18:02 «Начал его лупить». Российский боец рассказал, как увернулся от дрона ВСУ Российский боец Бабай рассказал, как увернулся от атаковавшего его дрона ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский военнослужащий с позывным Бабай стал героем социальных сетей, когда завирусилось видео с атаковавшим его украинским беспилотником . Боец рассказал Telegram-каналу Mash, как ему удалось увернуться от дрона.

«Я лупить его начал, чтобы не задело командира. Уронил штуки три», — сообщил боец.

Реклама

Бабай рассказал, что приехал в зону специальной операции из Челябинской области, а также передал привет своим родным и близким.

«Родину как-то же нужно защитить. Победа будет за нами», — резюмировал он.

По соцсетям и мессенджерам разошелся видеоролик, на котором российский военный в прыжке увернулся от летящего прямо на него украинского ударного беспилотника. После приземления дрона последовал мощный взрыв, а Бабай остался невредим.

Осенью 2022 года также появилось видео, на котором российский военный отбросил в сторону гранаты ВСУ, которые на него сбросил беспилотник.