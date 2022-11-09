Появились подробности об отбросившем гранаты ВСУ российском солдате | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 12:39 Появились подробности об отбросившем гранаты ВСУ российском солдате Отбросивший гранаты голыми руками солдат оказался пехотинцем из Ленинградской области

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Российский военнослужащий, ставший героем многочисленных новостей после опубликованного видео с падающими на него гранатами, оказался пехотинцем из Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региона в Telegram-канале.

«Кадры с заголовком „Русский солдат непобедим“ облетели весь мир. Мы гордимся реакцией и мужеством нашего земляка Алексея, пехотинца 138-й отдельной мотострелковой бригады», — говорится в сообщении.

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Подразделение военного дислоцируется в населенном пункте Каменка Выборгского района.

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«Большой воинской удачи всем бойцам бригады! Благодарим за выучку всех командиров», — добавили в правительстве.

Ранее в Сети распространилось видео, снятое с украинского беспилотника. На нем боец укрывался от обстрелов в траншее, но на него сверху сбросили боеприпас подствольного гранатомета. Военнослужащий не смутился, четким движением отбросил его в сторону, избежав поражения осколками.

Потом на Алексея с беспилотника сбросили ручную гранату. Российский солдат вовремя ее заметил и также откинул от себя, после чего молниеносно покинул позицию, писал RT.