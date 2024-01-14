Спецоперация 14 января 2024, 23:03 «Вообще красавчик!» Российский боец мастерски увернулся от дрона ВСУ и попал на видео Российский боец мастерски увернулся от дрона ВСУ и удивил сослуживцев смелостью РИА «Новости»

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Российский боец из 1-го донецкого армейского корпуса смог увернуться от летящего в него украинского снаряда. Видео с фееричным маневром военнослужащего опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах боец стоит на заснеженном поле и держит в руках оружие. Он посмотрел прямо на вражеский дрон-камикадзе и встал, ожидая удара. Когда беспилотник полетел в сторону военного, мужчина резко отошел в другую сторону, увернувшись от боеприпаса. В итоге дрон разбился о землю и взорвался, а боец выжил.

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За военным в это время наблюдали его сослуживцы. Когда они увидели, что их товарищ мастерски увернулся от снаряда, то не сдержались от эмоциональных комментариев.

«Красавчик! Вообще красавчик. <…> У тебя алмазные [нервы], брат!» — заявили военные.

Ранее российский военный героически спас тяжело пострадавшего товарища с поля боя. В разгар сражения оба мужчины получили ранения. Боец взвалил сослуживца себе на спину и стал тащить по полю. Дрон ВСУ в этот момент наблюдал за солдатами и сбрасывал гранаты. Спасавший друга уворачивался от снарядов. Оказавшись в окопе, военный включил рацию и запросил эвакуацию.