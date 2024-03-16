Спецоперация 16 марта 2024, 22:36 На Украине назвали опасное для укрепрайонов ВСУ российское оружие Киевский политик Лапин: планирующие авиабомбы РФ опасны для укрепрайонов ВСУ РИА «Новости»

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Новейшие планирующие авиабомбы, стоящие на вооружении российской армии, представляют серьезную опасность для укрепленных районов ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил киевский политик Игорь Лапин.

«Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться», — заявил он.

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По словам Лапина, новейшие авиабомбы превосходят предшествующие образцы по тактико-техническим характеристикам и способны уничтожать укрепрайоны украинской армии.

Он подчеркнул, что таких бомб у российских военных немерено, поэтому «это очень плохая история» для Украины.

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