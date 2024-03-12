12 марта 2024, 05:39
Французского полковника шокировали возможности российской авиабомбы ФАБ-1500
Полковник Арбаретьер заявил, что у ВСУ нет ни шанса против российских ФАБ-1500
Системы противовоздушной обороны Украины оказались беззащитны перед российскими планирующими авиабомбами ФАБ-1500. Об этом заявил в интервью LCI французский полковник Винсент Арбаретьер.
По его словам, во время запуска российский боеприпас находится в радиусе 60-70 километров от цели.
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«Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная», — подчеркнул французский полковник.
Трудностей добавляет и тот факт, что российские разработчики учли наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Авиабомба не выделяет ни тепла, ни сигнала, чтобы ее можно было засечь, добавил эксперт.
Кроме того, ФАБ-1500 способна уничтожить железобетонные укрепления ВСУ, фактически распылить бункеры, как это ранее произошло в Авдеевке.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал российские ФАБ-1500 «чрезвычайно мощными» снарядами, наносящими огромный ущерб позициям ВСУ по всему фронту. Они мощнее в три раза, чем ФАБ-500, которые до этого российские военные применяли в зоне спецоперации.
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