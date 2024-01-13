Мир 13 января 2024, 12:20 ВСУ предрекли уничтожение позиций российскими снарядами ФАБ-1500 Аналитик Меркурис: ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500 РИА «Новости»

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Российские военные продолжат уничтожать позиции ВСУ тяжелыми, «чрезвычайно мощными» снарядами ФАБ-1500. Такой прогноз сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По его словам, по взрывной силе с этими бомбами не сравнится ни один артиллерийский снаряд. ФАБ-1500 втрое мощнее, чем 500-килограммовый вариант боеприпаса, применявшийся в зоне спецоперации до этого.

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«Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям», — констатировал Меркурис.

Он добавил, что тяжелые бомбы наиболее эффективны для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе.

Ранее эксперт предположил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит развивать миф о наступлении ВСУ на Крым, чтобы сохранить власть. На диалог с Россией Украина не согласится, поскольку это будет означать признание жертв среди украинских солдат бесполезными, отметил Меркурис.