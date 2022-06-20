Российские военные уничтожили 11 взводов РСЗО «Град» на Украине

Российские вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня „Град“ в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка, Майоровка, Новгородское, Сухая Балка, Тоненькое, Очертино и Куртимовка», — заявил Конашенков.

Также российские военные ударили высокоточной ракетой «Оникс» по аэродрому в Днепропетровской области, уничтожив два беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 и станцию управления.

Кроме того, армейская авиация России за минувшие сутки нанесла удары по 47 местам скопления живой силы и техники украинских войск, рассказал Конашенков.