Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» около Северска

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за минувшие сутки нанесла удары по 47 местам скопления живой силы и техники украинских войск. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации авиация поразила украинские войска в районах Веселое, Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республики.

Также военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска и локатор подсвета и наблюдения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска.

По данным Минобороны России, украинские войска понесли значительные потери. Так, в 14-й механизированной бригаде ВСУ за месяц количество убитых и раненых бойцов превысило 2100 человек.