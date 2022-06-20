Российские военные ударили ракетой «Оникс» по аэродрому в Одесской области

Российские вооруженные силы ракетой «Оникс» нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточным попаданием ракеты уничтожены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 и станция управления. Всего за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили до 450 украинских националистов, 25 пунктов управления ВСУ и 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Помимо этого, российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделения «Ахмат» и союзные войска приступили к освобождению Малой Камышевахи в Луганской Народной Республике.