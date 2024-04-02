Спецоперация 02 апреля 2024, 09:29 «Мы это уже проходили». Гаврилов — о невозможности повтора ситуации с переговорами по Украине в Стамбуле Гаврилов: сценарий переговоров с передышкой для ВСУ неприемлем РИА «Новости»

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Повтор сценария после переговоров в Стамбуле, когда украинская армия получила передышку, для России неприемлем. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава делегации российской стороны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо», — подчеркнул он.

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Поэтому сейчас, добавил Гаврилов, украинский конфликт решается в зоне спецоперации, где российские войска держат инициативу по всей линии фронта. Дипломат отметил, что даже если допустить возможность возобновления переговоров — кураторы киевского режима используют время для того, чтобы накачать ВСУ оружием, сделать перегруппировку войск и просто взять передышку.

Россия неоднократно говорила о том, что готова решить вопрос через диалог. Но Украина еще в 2022 году законодательно запретила переговоры с российской стороной. А так называемый мирный план президента Владимира Зеленского — попросту бредовый, заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. При этом Россия уже показала, что готова к любому развитию событий на Украине.