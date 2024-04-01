Мир 01 апреля 2024, 08:51 Россия выразила готовность к любому развитию событий на Украине Гаврилов: Россия готова к любой ситуации с войсками НАТО на Украине РИА «Новости»

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У НАТО не получится испытать Россию высказываниями об отправке военных на Украину. Страна готова к любому развитию событий. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Если снятием „табу“ на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — подчеркнул он.

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Гаврилов вспомнил слова президента Владимира Путина. Глава государства предупреждал, что Россия будет зеркально вести себя с теми странами, которые заявляют об отсутствии красных линий в ее отношении. Подобные высказывания чреваты прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, подчеркнул делегат.

По словам Гаврилова, отношения России и Североатлантического альянса серьезно ухудшились. Агрессивная политика западных стран провоцирует кризис во всей Европе, добавил он.