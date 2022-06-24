МВД назвало вероятную дату закрытия котла под Лисичанском

Котел вокруг населенного пункта Лисичанск в Луганской Народной Республике может закрыться с западного направления уже вечером 24 июня. Об этом ТАСС сообщил представитель МВД ЛНР.

«Котел вокруг Лисичанска может закрыться с запада уже к вечеру 24 июня, у них не будет возможности выйти оттуда», — сообщили в ведомстве.

Также МВД сообщило, что украинские военные сдаются в плен войскам республики, опасаясь преследования со стороны СБУ.

«Они бросили медикаменты, оружие. Сами выходят к нам и говорят, что боятся возвращаться на Украину, так как их обвинят в предательстве и посадят», — добавили в ведомстве.

Утром 24 июня войска ЛНР закрепились в районе завода резино-технических изделий на южной окраине Лисичанска.

Также украинские националисты приняли решение оставить город Северодонецк и перейти на новые укрепленные позиции.