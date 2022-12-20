Спецоперация 20 декабря 2022, 08:50 Мощный взрыв прогремел в Харьковской области «Военкоры „Русской весны“» сообщили о мощном взрыве и сильном пожаре в Харьковской области РИА «Новости»

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Крупный пожар вспыхнул на инфраструктурном объекте в Харьковской области после мощного взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры „Русской весны“».

По данным канала, мощный взрыв и пожар произошли в Изюмском районе Харьковской области.

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«СМИ уточняют, что на кадрах Изюмский район. Детали украинская сторона замалчивает», — отметили в сообщении.

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Скорее всего, российским военным удалось поразить инфраструктурный объект. Возможно, это нефтебаза или склад ГСМ.

В ночь на 20 декабря воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, в том числе и в Харьковской области.

В воскресенье Минобороны России подтвердило факт массированного удара по объектам на Украине. Из высокоточных орудий обстреляли системы военного управления, объекты оборонно-промышленного комплекса и энергетики.