18 декабря 2022, 02:22
Минобороны России подтвердило факт массированного удара по объектам на Украине
Минобороны России: в пятницу ВС нанесли массированный удар по объектам на Украине
Минобороны России подтвердило факт массированного удара высокоточным орудием по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Сообщение об этом разместили в Telegram-канале ведомства.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.
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Вооруженные силы России сорвали переброску вооружения и боеприпасов ВСУ и не позволили украинским резервам подтянуться в зону боевых действий. Массированные удары остановили деятельность оборонных предприятий Украины.
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Из-за непрофессиональной и неумелой работы расчеты ПВО ВСУ нанесли ущерб гражданским объектам на своей территории, отметили в российском ведомстве.
Повреждение энергоструктуры повлекло экстренное отключение электричества по всей стране. Без света остались более половины потребителей на Украине.
В субботу воздушную тревогу вновь объявили в ряде регионов Украины. С 19:00 сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожья.
Минобороны РФ
Украина
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