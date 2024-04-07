Спецоперация 07 апреля 2024, 14:19 Морской ЗРК «Панцирь-М» впервые применили в зоне спецоперации ЗРК «Панцирь-М» впервые поразил крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО РИА «Новости»

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Серийный морской зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М» впервые использовали в зоне спецоперации. Он успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) Олег Рязанцев в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса „Панцирь-М“ против крылатой ракеты Storm Shadow», — заявил он.

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Комплекс предназначен как раз для борьбы со средствами поражения противника, пояснил Рязанцев.

Пока единственный корабль Черноморского флота, оснащенный «Панцирем-М», — малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800.

Ранее стало известно, что все малые ракетные корабли российского ВМФ вооружат ЗРК «Панцирь-МЕ». Он успешно прошел испытания. Кроме того, в перспективе корабли оснастят беспилотниками воздушного и морского базирования — на кораблях есть специальные помещения под морские дроны.