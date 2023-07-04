Армия 04 июля 2023, 04:14 Малые ракетные корабли ВМФ вооружат ЗРК «Панцирь-МЕ» «Ак Барс»: все малые ракетные корабли ВМФ России вооружат эффективным ЗРК «Панцирь-МЕ» РИА «Новости»

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Генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что все малые ракетные корабли (МРК) ВМФ России отныне будут вооружаться зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ». ЗРК уже прошел успешные испытания на МРК «Каракурт», написало РИА «Новости».

По словам главы предприятия, корпорация теперь будет предлагать заказчикам МРК, имеющими в своем составе проверенную систему «Панцирь». Это корабль проекта «Каракурт».

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«Сегодня „Панцирь“ на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы „Дуэт“, то сегодня это „Панцирь“, который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний», — пояснил Мистахов.

Испытания «Панцирь-МЕ» подтвердили все его заявленные характеристики. Он эффективно сработал в рамках интегрированных систем на корабле, в единой системе управления.

«Заказ вместе с изделием сейчас находится на ревизии, на покраске с последующей уже сдачей флоту», — сказал гендиректор «Ак Барс».

Как отметил Мистахов, корабль должен иметь хорошую артиллерию — экспортный «Калибр» или «Панцирь», чтобы защищать себя от воздушных и морских беспилотников.

Серийные поставки комплексов ПВО «Панцирь-МЕ» начались в ВМФ России в октябре 2022 года. В состав Балтийского флота уже приняли ракетный корабль проекта 22800 «Одинцово», который имеет на вооружении этот комплекс ПВО.