Армия 10 июля 2023, 10:37 Новые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками Корпорация «Ак Барс»: новые малые ракетные корабли ВМФ РФ оснастят беспилотниками Пресс-служба Минобороны

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Все малые ракетные корабли ВМФ России в перспективе оснастят беспилотниками воздушного и морского базирования. Об этом сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, сообщило РИА «Новости».

По его словам, БПЛА разместят побортно, чтобы спускать на воду и поднимать. Он добавил, что на уже построенных кораблях есть специальные помещения, где можно разместить морские дроны. Мистахов дополнил, что необходимы также воздушные беспилотники с вертолетным взлетом.

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«Они должны самостоятельно взлетать и садиться на палубу корабля. Потому что самолетного типа мы сажаем на воду или ловим на сетку, и в любом случае повреждаем сам аппарат. Поэтому только вертикального типа», — заявил он.

Ранее Мистахов сообщил, что все малые ракетные корабли ВМФ России вооружат зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ», который уже прошел успешные испытания. По словам гендиректора корпорации, корабль должен иметь хорошую артиллерию, чтобы защищать себя от воздушных и морских беспилотников.