Спецоперация 26 декабря 2022, 17:11 «Мобилизуют подростков». Американский полковник рассказал об «ужасающих» потерях ВСУ Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ потеряли около 150 тысяч военнослужащих

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ВСУ несут «ужасающие потери» в зоне спецоперации, заявил в своем YouTube-канале экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его данным, украинская армия потеряла около 150 тысяч человек убитыми и ранеными, погибли более 100 тысяч.

«Начинаешь складывать цифры, и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей», — указал американский полковник.

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Он добавил, что ВСУ вынуждены «выскребать остатки».

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Вместе с тем Макгрегор высоко оценил подготовку ВС России. Он признался, что «впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции».

Ранее стало известно, что повестки на Украине начали раздавать прямо на улице. Поквартирный обход оказался неэффективным: люди просто не открывают дверь.

Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации продолжают демонстрировать успехи на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.