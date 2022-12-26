26 декабря 2022, 14:10
ВС России заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили американскую систему М777 в ДНР
Вооруженные силы России продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Удалось занять выгодные рубежи и позиции, доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.
За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 100 солдат, а также четыре машины пехоты и восемь автомобилей. В частности, российские войска ударили по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Удалось уничтожить более 35 военнослужащих ВСУ, среди которых пять старших офицеров.
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За последние сутки ВС России продемонстрировали успехи и на Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском направлениях.
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Под Георгиевкой в ДНР российские войска ликвидировали американскую артиллерийскую систему M777, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. В районе Рубежного и Краснореченского в ЛНР перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, а возле Байрака в ДНР — две противорадиолокационные ракеты HARM.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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