Спецоперация 26 декабря 2022, 14:10 ВС России заняли выгодные рубежи на Донецком направлении Минобороны: ВС России уничтожили американскую систему М777 в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Удалось занять выгодные рубежи и позиции, доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 100 солдат, а также четыре машины пехоты и восемь автомобилей. В частности, российские войска ударили по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Удалось уничтожить более 35 военнослужащих ВСУ, среди которых пять старших офицеров.

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За последние сутки ВС России продемонстрировали успехи и на Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском направлениях.

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Под Георгиевкой в ДНР российские войска ликвидировали американскую артиллерийскую систему M777, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. В районе Рубежного и Краснореченского в ЛНР перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, а возле Байрака в ДНР — две противорадиолокационные ракеты HARM.