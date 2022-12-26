Мир 26 декабря 2022, 13:47 Повестки на Украине начали раздавать прямо на улицах Начальник управления персонала ВСУ Горбач: повестки на улицах раздают из-за эффективности

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Сотрудники украинских военкоматов раздают повестки на мобилизацию на улицах, потому что поиск призывников по домашним адресам является неэффективным способом. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» рассказал глава управления персонала Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

«Люди просто не открывают двери дома. Поэтому ведется поиск мест, где людей много», — объяснил он.

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Горбач отметил, что военнообязанные украинцы не предоставляют военкомату сведений о своем семейном положении и составе семьи, а также образовании и месте проживания.

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«Если бы они подавали необходимую информацию властям, то их никто бы и не ловил на улицах. При этом в подавляющем случае их отправляют обратно домой для уточнения данных», — добавил глава управления персонала ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнообязанным мужчинам в Николаеве раздали повестки из военкомата, который на самом деле уже закрылся. Таким образом, частная военная компания заманивала их на службу в качестве добровольцев.