Депутат Госдумы Панин рассказал, почему частичную мобилизацию в Подмосковье удалось завершить досрочно | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 18:28 Депутат Госдумы Панин рассказал, почему частичную мобилизацию в Подмосковье удалось завершить досрочно Депутат ГД Панин назвал слаженной работу властей и военкомов на мобилизации в Подмосковье РИА "Новости"

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о досрочном завершении частичной мобилизации в регионе. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе властей и ответственных, заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.

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«Мобилизация в Московской области закончилась досрочно, я считаю, благодаря слаженной работе губернатора, глав городских округов, которые являются председателями призывных комиссий, а также их команд совместно с военкомами», — подчеркнул депутат.

Он рассказал, что начиная с 21 сентября постоянно бывал в военных комиссариатах и встречался с мобилизованными и членами их семей. Панину лично удалось исправить ошибку военкоматов, вернув двух призывников, которых не должны были мобилизовать из-за проблем со здоровьем.

Панин отметил, что следует заняться цифровизацией в военных комиссариатах, чтобы они полностью соответствовали современным требованиям. Для этого уже все есть — нужна коммуникация с министерствами соцразвития, здравоохранения и другими ведомствами.

Военкоматы Московской области продолжают прием добровольцев.