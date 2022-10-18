Подмосковье 18 октября 2022, 12:37 Военкоматы Подмосковья продолжат прием добровольцев — губернатор Губернатор Подмосковья Воробьев объявил, что военкоматы продолжат принимать добровольцев

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Частичная мобилизация в Подмосковье завершилась, но военкоматы продолжат принимать добровольцев. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Военкоматы в сфере частичной мобилизации закрыты. Но в случаях заключения контрактов с добровольцами эта работа продолжается», — сказал губернатор Подмосковья.

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По его словам, с самого начала специальной операции большое количество россиян пошло служить добровольно. Они решили отдать долг родине, не дожидаясь повесток, подчеркнул Воробьев.

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Частичную мобилизацию в Подмосковье завершили досрочно. Андрей Воробьев заявил, что теперь важно окружить заботой семьи призванных бойцов. Мобилизованным и добровольцам из Подмосковья положена единовременная выплата в 200 тысяч рублей, ее получили уже почти 4,5 тысячи человек.

В регионе работали 30 военкоматов. С 1 ноября в них начнется осенняя призывная кампания. Ее сроки перенесли из-за напряженной работы комиссариатов на время частичной мобилизации.