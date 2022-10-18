Важное 18 октября 2022, 12:12 Подмосковье досрочно завершило частичную мобилизацию — Воробьев Губернатор Воробьев заявил о досрочном завершении частичной мобилизации в Подмосковье

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Частичная мобилизация завершилась в Московской области раньше срока. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы все слышали заявление президента, который сказал о том, в течение следующих двух недель, а это было на прошлой неделе, частичная мобилизация закончится. Мы смогли сделать это досрочно», — заявил губернатор.

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Он добавил, что в регионе функционировало 30 военкоматов, в работу вовлекли каждый муниципалитет Подмосковья.

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«Спасибо всем ребятам призывного возраста. Всем бойцам, которые пришли в военкоматы», — сказал глава региона.

Воробьев отметил, что Подмосковье ставит важной задачей продолжать обеспечивать вниманием и заботой семьи военнослужащих.

Ранее Воробьев заявил, что задачи по частичной мобилизации в Подмосковье полностью выполнены. Вручение повесток приостановили, а тем, кто уже их получил, не придется идти в военкомат.