Спецоперация 11 января 2024, 18:13 Миссия МАГАТЭ провела ротацию наблюдателей на ЗАЭС Минобороны объявило о проведении ротации наблюдателей на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Российские военные обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие осмотрели дороги в районе назначенного места перехода наблюдателей и нашли неразорвавшиеся снаряды, которыми ВСУ обстреливали территорию АЭС. Бойцы ВС России обеспечили участникам миссии безопасную доставку до станции.

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«В составе миссии четыре инспектора, их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС», — указали в пресс-службе.

Перед этим ротация на Запорожской АЭС прошла 5 декабря. Военные для обеспечения безопасности наблюдателей ввели режим прекращения огня, который действовал с 06:00 до 18:00.

Ранее командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк заявил о готовности российских военных в районе Запорожской АЭС к встрече с противником. Он отметил, что бойцы смогут успешно отразить любое нападение боевиков ВСУ.