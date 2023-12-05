Мир 05 декабря 2023, 19:57 Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС Минобороны сообщило о безопасной ротации наблюдателей на ЗАЭС

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На Запорожской АЭС провели очередную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ, безопасность процесса обеспечили российские военнослужащие совместно с подразделениями Росгвардии, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в составе миссии прибыли четыре инспектора.

Для безопасности наблюдателей по всему маршруту их движения от назначенного места перехода вводили режим прекращения огня.

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Он действовал с 06:00 до 18:00 и неукоснительно соблюдался всеми российскими военнослужащими, подчеркнули в ведомстве.

Перед началом движения в пункте перехода российские саперы провели обследование этой территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов со стороны ВСУ.

После завершения инженерной разведки бойцы ВС РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. На ЗАЭС наблюдатели, которые работали там в течение прошедшего месяца, передали дела прибывшим инспекторам.

Затем их доставили к месту перехода, откуда они проследовали на территорию Украины, заключили в Минобороны.